Il gossip italiano è stato scosso da una discussione tra Giulia Salemi e Cecilia Rodriguez, che hanno condiviso commenti duri sull’ex compagno in un intervento pubblico. Francesco Monte ha risposto minacciando azioni legali, mentre sul web si sono create opinioni divise tra chi sostiene le ex e chi difende l’ex. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media e diviso il pubblico sui social network.

Il mondo del gossip italiano è stato scosso da un botta e risposta al vetriolo che ha come protagonisti Francesco Monte e le sue due ex storiche, Giulia Salemi e Cecilia Rodriguez. Quello che doveva essere un episodio leggero del podcast “Non lo faccio x moda ” condotto dalla Salemi si è trasformato in un caso mediatico con tanto di minacce legali, accuse pubbliche e una guerra a colpi di Instagram Stories. Tutto è partito dall’ultima puntata del podcast di Giulia Salemi, andata online il 24 aprile e che ha già superato le 31 mila visualizzazioni. Ospite dell’episodio era Cecilia Rodriguez, modella e influencer oggi felicemente sposata con Ignazio Moser e madre della piccola Clara Isabel.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Cecilia Rodriguez e Giulia Salemi umiliano l’ex in comune, Monte minaccia vie legali (e il web si divide)

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