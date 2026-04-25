Un ex di Giulia Salemi e Cecilia Rodriguez ha risposto alle dichiarazioni fatte dalle due donne. La replica è arrivata dopo che Giulia Salemi, nel suo podcast “Non lo faccio x Moda”, aveva ospitato Cecilia Rodriguez. Le dichiarazioni sono state rese pubbliche e hanno suscitato l’attenzione di media e fan. La situazione riguarda la relazione passata tra le protagoniste e le parole pronunciate nel corso delle interviste.

Francesco Monte replica alle dichiarazioni di Giulia Salemi e Cecilia Rodriguez. Ecco cosa è emerso. Giulia Salemi nel suo podcast “Non lo faccio x Moda” ha ospitato Cecilia Rodriguez. Tra una domanda e l’altra le due donne hanno fatto riferimento ad un ex in comune, che si tratterebbe di Francesco Monte. La Salemi ha esordito: “Noi abbiamo un ex in comune molto lontano”. Cecilia ha aggiunto: “lo dimentico che sono stata fidanzata con lui e che io e te siamo state fidanzate con lui. Per tanto tempo avevo una persona che non era a favore di queste cose perché diceva che dovevo usare il suo, ma mi sembrava un pensiero un po’ retrogrado. Se uno si può divertire non ci trovo niente di male”.🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Giulia Salemi e Cecilia Rodriguez: un ex in comune risponde alle loro dichiarazioni

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