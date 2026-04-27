Luca R., imprenditore brianzolo di 64 anni, è stato convocato dal pubblico ministero di Milano nell’ambito di un’inchiesta sui presunti cecchini italiani in Bosnia durante gli anni Novanta. Durante l’interrogatorio, l’uomo ha scelto di non rispondere alle domande del magistrato. La vicenda riguarda un’indagine che coinvolge diversi soggetti e si concentra su fatti riferiti a conflitti avvenuti in Bosnia circa trent’anni fa.

Si è avvalso della facoltà di non rispondere Luca R., imprenditore brianzolo del settore nautico di 64 anni, convocato dal pm di Milano Alessandro Gobbis nell’ambito dell’inchiesta sui presunti cecchini italiani in Bosnia durante il conflitto degli anni Novanta. Al termine dell’audizione il suo difensore, Luigi Bruno Peronetti, ha parlato brevemente con i giornalisti all’uscita dal palazzo di giustizia. “Abbiamo chiarito, adesso faremo anche una memoria, non ci sono elementi contro di lui, quindi poi vedremo quali saranno le determinazioni del pubblico ministero”. Peronetti ha ribadito la posizione del suo assistito: “Abbiamo risposto a quello che ci hanno contestato – ha spiegato – Siamo estranei, lo abbiamo dimostrato e lo dimostreremo con la memoria”.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Cecchini a Sarajevo, l’imprenditore brianzolo non risponde ai pm

Cecchini a Sarajevo, imprenditore brianzolo non risponde ai magistrati

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