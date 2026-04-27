Cecchini a Sarajevo | imprenditore brianzolo non risponde ai pm

Luca R., imprenditore di 64 anni originario della Brianza e attivo nel settore nautico, è stato convocato dai pubblici ministeri nell’ambito di un’inchiesta su presunti cecchini italiani coinvolti nel conflitto degli anni Novanta in Bosnia. Durante l’interrogatorio, R. ha deciso di non rispondere alle domande poste dal pm Alessandro Gobbis. La sua posizione è stata comunicata attraverso l’esercizio del diritto di non rispondere.

Milano, 27 Apr. (LaPresse) – Si è avvalso della facoltà di non rispondere Luca R., imprenditore brianzolo del settore nautico di 64 anni, convocato dal pm Alessandro Gobbis nell’ambito dell’inchiesta sui presunti cecchini italiani in Bosnia durante il conflitto degli anni Novanta. Al termine dell’audizione, il suo difensore, Luigi Bruno Peronetti, ha parlato brevemente con i giornalisti all’uscita dal palazzo di giustizia. “Abbiamo chiarito, adesso faremo anche una memoria, non ci sono elementi contro di lui, quindi poi vedremo quali saranno le determinazioni del pubblico ministero”. Peronetti ha ribadito la posizione del suo assistito: “Abbiamo risposto a quello che ci hanno contestato – ha spiegato – Siamo estranei, lo abbiamo dimostrato e lo dimostreremo con la memoria”.🔗 Leggi su Lapresse.it

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Cecchini a Sarajevo, imprenditore brianzolo non risponde ai magistrati

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