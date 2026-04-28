Cecchini del weekend a Sarajevo parla il testimone che ha inchiodato l’imprenditore milanese | Si vantava di quelle atrocità non potevo stare zitto

Un testimone ha raccontato di aver visto un imprenditore milanese vantarsi di atti violenti durante un evento a Sarajevo nel fine settimana. L’uomo, di 64 anni e alla guida di una nota azienda nel settore metalmeccanico e nautico vicino a Milano, ha deciso di parlare dopo aver assistito a queste dichiarazioni, affermando di non aver potuto rimanere in silenzio di fronte a quelle affermazioni.

Milano, 28 aprile 2026 – È un industriale 64enne a capo di una storica ditta metalmeccanica nel mondo della nautica, con sede alle porte di Milano, che a volte interviene su riviste e tv di settore. All’epoca, negli anni ’90, aveva una trentina d’anni e disponibilità economiche che, almeno secondo i sospetti, gli avrebbero consentito di pagare un viaggio clandestino da Milano ai Balcani per trascorrere un fine settimana sparando contro i civili durante l’assedio di Sarajevo, unendosi alle milizie serbo-bosniache. L’uomo, indagato per omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dai motivi abietti e futili, ieri 27 aprile, è comparso davanti al pm Alessandro Gobbis per l’interrogatorio.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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