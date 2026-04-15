Cecchini di Sarajevo interrogatorio per imprenditore brianzolo 64enne | Si vantava di aver partecipato ai ' safari umani'
Un imprenditore di 64 anni della Brianza è stato interrogato in relazione a un'inchiesta sui cosiddetti
L’identità dell’imprenditore brianzolo emerge dai racconti riportati da un testimone nel libro 'I cecchini del weekend' di Ezio Gavazzeni. È proprio questo testimone, rimasto anonimo, ad aver permesso l’iscrizione del 64enne nel registro degli indagati Prosegue l’inchiesta della Procura di Mi.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Notizie correlate
Safari Umani a Sarajevo, imprenditore brianzolo atteso in Procura per l’interrogatorioLunedì 20 aprile, in Procura a Milano, si terrà l'interrogatorio di un'altra persona accusata di aver pagato per uccidere civili a Sarajevo negli...
Safari umani a Sarajevo, i pm convocano un 64enne per l’interrogatorio: “Ha ammesso di aver combattuto in Bosnia”Un 64enne di Alessandria (in Piemonte) sarà interrogato il prossimo 13 aprile in Procura a Milano.
Aggiornamenti e dibattiti
Temi più discussi: Cecchini di Sarajevo, a Milano l'interrogatorio dell'ex cancelliere che vive in Piemonte; 'Cecchini a Sarajevo', il secondo indagato: 'Sapevo dei viaggi ma non c'entro'; Cecchini del weekend a Sarajevo, il pm convoca per l’interrogatorio il cacciatore di Alessandria; Cecchini del weekend a Sarajevo, nuovo interrogatorio: in Procura sarà sentito un industriale brianzolo.
'Cecchini a Sarajevo', il secondo indagato non risponde ai pmHa scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere, interrogato dai pm di Milano, il 64enne della provincia di Alessandria che nei giorni scorsi ha ricevuto un invito a comparire nell'inchiesta su ... ansa.it
'Cecchini a Sarajevo', l'indagato residente nell'alessandrino non risponde ai pmL'interrogatorio in Procura a Milano per l'ex cacciatore, l'avvocata: Abbiamo depositato memoria di due pagine, millantava solo racconti di gente che è stata là ... rainews.it
Cecchini di Sarajevo, le parole del 64enne piemontese: "Ho millantato racconti di altri, volevo fare il militare ma sono miope" x.com
"C’era addirittura un listino prezzi: le vittime più costose erano i bambini". Ezio Gavazzeni, autore del libro "I cecchini del weekend. L'inchiesta sui safari umani a Sarajevo" è stato intervistato alla trasmissione di Rete Due Aphaville. Dal suo materiale è partita l'i - facebook.com facebook