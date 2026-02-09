Un ottantenne friulano è stato interrogato oggi a Milano nell’ambito dell’inchiesta sui cosiddetti cecchini del weekend a Sarajevo. Due ex colleghi lo accusano di vantarsi di fare la caccia all’uomo, ma lui si difende, negando di conoscere le persone coinvolte. L’uomo, ex camionista, afferma di essere solo appassionato di caccia e di non aver mai avuto contatti con chi lo accusa. La pista sull’omicidio volontario continuato e aggravato rimane aperta, mentre l’indagato cerca di chiarire la sua posizione

"Non conosco chi mi accusa e sono solo appassionato di caccia". L'ex camionista di 80 anni, interrogato oggi dal pubblico ministero di Milano Alessandro Gobbis, ha negato anche di conoscere due persone che sarebbero state suoi colleghi di lavoro e che punterebbero il dito sul pensionato indagato per omicidio volontario continuato e aggravato per l'inchiesta sui cosiddetti cecchini del weekend a Sarajevo. I dialoghi riferiti. Da quanto emerge è una donna della stessa ditta metalmeccanica in cui era impiegato, come autotrasportatore, a sentire circa "15 anni fa" da un secondo collega che il camionista si vantava di essere stato in Bosnia e di aver fatto, negli anni Novanta, "la caccia all'uomo". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cecchini del weekend a Sarajevo, due ex colleghi accusano l’80enne friulano: “Si vantava di fare la caccia all’uomo”

