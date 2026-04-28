Ceccarini e Molinari alla Camera con il film ’Il settimo presidente’

Due registi, uno spezzino e uno savonese, hanno portato alla Camera il docufilm ‘Il settimo presidente’, dedicato a Sandro Pertini. Il film, intitolato ‘Il settimo presidente’, ha avuto come protagonisti i due autori, che hanno presentato l’opera nel contesto parlamentare. La proiezione ha attirato l’attenzione di alcuni deputati e funzionari presenti nella sala.

La figura di Sandro Pertini torna simbolicamente nei palazzi del potere attraverso la proiezione del docufilm ‘Il settimo presidente’, diretto dallo spezzino Daniele Ceccarini (in foto) e il savonese Mario Molinari. L’appuntamento è fissato per domani alle 15 nella Sala Berlinguer della Camera dei Deputati, istituzione che Pertini presiedette per due legislature consecutive, dal 1968 al 1976. Il lungometraggio (Italia 2025, 95’), nato da un’idea di Giovanna Servettaz, ricostruisce l’esistenza di un uomo che ha attraversato le fasi più critiche e gloriose del Novecento italiano: dalla fermezza antifascista che gli costò il confino e la prigione, alla lotta partigiana, fino alla nascita della democrazia.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ceccarini e Molinari alla Camera con il film ’Il settimo presidente’ Notizie correlate Pertini torna alla Camera: il docufilm sulla vita del Presidente amato? Cosa sapere Il docufilm Il settimo presidente sarà proiettato il 29 aprile alla Camera dei Deputati. Giorno del Ricordo, il Presidente della Repubblica arriva alla Camera per la commemorazione – Il video(Agenzia Vista) Roma, 10 febbraio 2026 Si è tenuta alla Camera la Commemorazione in occasione del Giorno del Ricordo dell'Esodo Giuliano-Dalmata e... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Ceccarini e Molinari alla Camera con il film ’Il settimo presidente’; Il film su Pertini di Ceccarini e Molinari sarà proiettato alla Camera dei Deputati; Il docufilm su Sandro Pertini Il Settimo Presidente sarà proiettato alla Camera; IL SETTIMO PRESIDENTE - Alla Cineteca di Bologna lunedì 20 aprile. Ceccarini e Molinari alla Camera con il film ’Il settimo presidente’La figura di Sandro Pertini torna simbolicamente nei palazzi del potere attraverso la proiezione del docufilm ‘Il settimo ... lanazione.it Il film su Pertini di Ceccarini e Molinari sarà proiettato alla Camera dei DeputatiA introdurre saranno Chiara Braga, attualmente deputata e capogruppo del Partito Democratico, e Vincenzo Vita. msn.com Il Napoli valuta Rios! Tmw, Ceccarini: "Idea concreta se parte Anguissa o Lobotka" x.com Il docufilm del regista spezzino Daniele Ceccarini e del savonese Mario Molinari sarà proiettato alla Camera dei deputati - facebook.com facebook