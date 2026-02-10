Giorno del Ricordo il Presidente della Repubblica arriva alla Camera per la commemorazione – Il video

Questa mattina alla Camera si è svolta la cerimonia ufficiale per il Giorno del Ricordo. Il Presidente della Repubblica ha partecipato alla commemorazione dell’Esodo Giuliano-Dalmata e Istriano, un momento di ricordo e rispetto che ha visto presenti rappresentanti istituzionali e cittadini. La sala era piena di persone che volevano onorare le vittime di quegli eventi.

(Agenzia Vista) Roma, 10 febbraio 2026 Si è tenuta alla Camera la Commemorazione in occasione del Giorno del Ricordo dell'Esodo Giuliano-Dalmata e Istriano. Alla cerimonia ha partecipato anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev

