C’è un tempo per ogni cosa anche se allo stato sembra valere il contrario

Un passo della Bibbia afferma che ogni cosa ha il suo tempo, anche se al momento sembra che tutto vada in direzione opposta. Durante la vita, le persone devono affrontare situazioni e cambiamenti che il mondo presenta, spesso senza possibilità di scelta. Questa riflessione si inserisce in un contesto più ampio di adattamento alle circostanze che caratterizzano il corso quotidiano.

Nella Bibbia è scritto che, durante la vita, ognuno deve adattarsi alle dinamiche che il mondo impone. Varrebbe così il principio che per ogni evento esiste una fase iniziale seguita a breve dalla comparsa del suo contrario. L’Umanità raggiunge così una forma di proficua tranquillità, con il solo vulnus di essere destinata a durare poco. Ne avrebbe ampliato la portata, secoli più tardi in versione laica, il filosofo Giambattista Vico. Egli riqualificò quella sequenza usando i termini tesi, antitesi e sintesi. Ciò premesso, può essere interessante fare il punto della situazione in questo particolare frangente. Da una ipotetica e grossolana analisi effettuata allo stato, un fenomeno economico balzerebbe subito agli occhi anche di chi un esperto non è.🔗 Leggi su Ildenaro.it

A Captive Martial Master Endures Torture, Dying To Guard His Comrades' Secrets

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