L’ex centrocampista della Juventus, Hasan Salihamidzic, ha dichiarato che nella partita di stasera il popolo bosniaco sarà presente come un giocatore in più, anche se alcuni potrebbero pensarla diversamente. La sua affermazione si riferisce alla partecipazione e al supporto dei tifosi bosniaci, che si aspettano di essere presenti numerosi allo stadio. La sua opinione si inserisce nel contesto delle discussioni pre-gara tra le nazionali coinvolte.

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© Calcionews24.com - Salihamidzic avvisa l’Italia: «Stasera il popolo bosniaco sarà il giocatore in più. Anche se qualcuno pensa il contrario…»

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