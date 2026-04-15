La mamma di Riccardo Branchini dopo le segnalazioni false da Torino e dalla Germania | Ennesima delusione

Federica Pambianchi, madre di Riccardo Branchini scomparso nel 2024, ha riferito a Fanpage.it di aver ricevuto due nuove segnalazioni nelle ultime settimane. Le comunicazioni, provenienti da Torino e dalla Germania, si sono rivelate false e hanno causato un’ulteriore delusione per la famiglia. La donna ha espresso la propria amarezza per le informazioni ingannevoli che continuano a arrivare, alimentando speranze e false piste.