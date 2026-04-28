C’è il prof Galeazzi al festival dorico del Pensiero plurale

L'ultimo evento di aprile al Festival del Pensiero Plurale di Ancona vede la presenza del professor Galeazzi. La manifestazione si concentra quest'anno su temi legati a felicità e benessere, attirando pubblico e relatori provenienti da vari ambiti. La giornata si svolge nel rispetto del programma stabilito, con interventi e discussioni aperte ai partecipanti. La partecipazione del professore si inserisce nel calendario di incontri dedicati alle diverse sfaccettature di questi argomenti.

Ultimo appuntamento di aprile per il " Festival del Pensiero Plurale " di Ancona, dedicato quest’anno al tema "Felicità e benessere". Questo pomeriggio (ore 17) alla Pinacoteca Civica ‘Francesco Podesti’ interverrà il professor Giancarlo Galeazzi, fondatore della storica rassegna. Galeazzi presenterà il suo libro ‘ Il personalismo italiano dal secondo Novecento ad oggi’. L’opera delinea un quadro della scuola di pensiero che si impernia su un’idea alta della persona umana, nonostante le diverse modalità con cui essa viene elaborata e rappresentata. Il libro ha una triplice articolazione: undici autori di oggi, tra cui appunto il professor Galeazzi, cinque ‘classici’ e dieci ‘autori di ieri’.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - C’è il prof Galeazzi al festival dorico del "Pensiero plurale" Notizie correlate Ancona capitale della filosofia: torna il festival del Pensiero Plurale dedicato a "Felicità e Benessere"Presentata la 29ª edizione del festival filosofico più longevo d'Italia: da marzo a giugno incontri con grandi pensatori, cinema e percorsi formativi... Felicità e benessere per il "Pensiero plurale"Torna per la ventinovesima volta il "Festival del Pensiero Plurale" di Ancona, ideato dal professor Giancarlo Galeazzi con "Le Parole della...