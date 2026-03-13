Felicità e benessere per il Pensiero plurale

Torna per la ventinovesima volta il " Festival del Pensiero Plurale " di Ancona, ideato dal professor Giancarlo Galeazzi con "Le Parole della Filosofia". Una rassegna che ha precorso i tempi e che quest’anno segna anche la nascita della nuova, omonima, associazione presieduta da Marco Nocchi, il quale sottolinea come la "co-progettazione con il Comune e l’Università Politecnica delle Marche. È un segnale forte, perché siamo usciti dai luoghi dell’arte, i teatri, per entrare nei luoghi della conoscenza". Una novità non da poco. E infatti uno dei siti chiave sarà la Facoltà di Economia, il cui preside Antonio Di Stasi si dice "orgoglioso di ospitare appuntamenti nella Facoltà intitolata a Giorgio Fuà, che aveva molto a cuore i temi legati al benessere alla felicità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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