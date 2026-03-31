Roma caso Pellegrini | Gasperini chiede il rinnovo ma l’ingaggio va tagliato

Il futuro di Lorenzo Pellegrini nella Roma si trova al centro di una discussione legale e contrattuale. Il giocatore, attualmente capitano di fatto della squadra, ha avuto prestazioni di rilievo nelle ultime partite di campionato, contribuendo con gol e assist importanti. Nel frattempo, il tecnico della squadra ha richiesto un rinnovo contrattuale, ma con una riduzione del suo ingaggio.

Il futuro di Lorenzo Pellegrini è a un bivio storico. A otto giornate dalla conclusione della Serie A, il capitano “de facto” della Roma sta vivendo il suo miglior momento stagionale, trascinando la squadra con due gol europei al Bologna e una serie di assist decisivi contro Juventus e Cremonese. Tuttavia, il contratto in scadenza il 30 giugno 2026 trasforma ogni partita in un potenziale addio. Nonostante la perdita della fascia, finita sul braccio di Cristante per i nuovi criteri meritocratici di Gian Piero Gasperini, il tecnico orobico si è schierato apertamente al fianco del numero 7, indicandolo alla proprietà Friedkin come elemento imprescindibile per il rebranding tattico della prossima stagione. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, caso Pellegrini: Gasperini chiede il rinnovo, ma l’ingaggio va tagliato Articoli correlati Rinnovo Pellegrini: Gasperini il nuovo alleato nella trattativaLorenzo Pellegrini viene da 8 partite giocate di fila dopo l’infortunio e sta interpretando molto bene il ruolo di trequartista anche nelle due fasi. Roma, magia Pellegrini ma il rinnovo è un miraggio: la Juve punta lo scacco a zeroLorenzo Pellegrini non basta per trascinare la Roma ai Quarti di Finale di Europa League, ma il suo futuro a Trigoria resta un rebus destinato... Contenuti utili per approfondire Discussioni sull' argomento Roma-Lecce, i convocati di Gasperini: la decisione su Celik; Roma-Lecce, le probabili formazioni della partita di Serie A; Gasperini all’attacco: Soulé e Pellegrini in auto di Malen; Roma, un terzo della rosa in bilico: otto casi aperti. Pellegrini, Gasperini gradirebbe la conferma: il punto sul futuroDei quattro giocatori in scadenza di contratto, Pellegrini è l'unico che potrebbe avere delle possibilità di rimanere a Roma. siamolaroma.it Caso Delmastro, i pm di Roma: “La Bisteccheria d’Italia riciclava i soldi del clan Senese”. Aperta inchiesta anche a Torino di Vincenzo Bisbiglia e Marco Grasso Intestazioni fittizie. Per la Procura di Roma il vero socio di Delmastro (non indagato) era Mauro Car - facebook.com facebook Caso Delmastro, i pm di Roma: “La Bisteccheria d’Italia riciclava i soldi del clan Senese” Aperta inchiesta anche a Torino. Per la Procura di Roma il vero socio di Delmastro (non indagato) era Mauro Caroccia, non la figlia Miriam. @VinzBis @MarcoGras x.com