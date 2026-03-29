Nell'ultima fase della trattativa tra il centrocampista e la società, si discute di un possibile rinnovo contrattuale con una riduzione dello stipendio del 60 percento. La relazione tra il calciatore e il club, iniziata nel 2005, si trova ora a un punto cruciale, con le parti impegnate a definire i dettagli prima della scadenza prevista tra due mesi.

Il destino di Lorenzo Pellegrini e della Roma entra negli ultimi 60 giorni di una storia d’amore iniziata nel 2005. Con il contratto in scadenza il 30 giugno 2026, il capitano giallorosso si gioca la conferma in un finale di stagione che profuma di ultima chiamata. A differenza di Paulo Dybala e Stephan El Shaarawy, per i quali la separazione sembra ormai tracciata, per il numero 7 si è aperto uno spiraglio inatteso: la stima di Gian Piero Gasperini. Nonostante un inizio di stagione calvario dovuto all’operazione al tendine, Pellegrini ha saputo ritagliarsi un ruolo centrale, superando la soglia dei 2.000 minuti disputati e dimostrando una tenuta fisica che ha sorpreso la dirigenza. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, rebus Pellegrini: il rinnovo passa da un taglio dello stipendio del 60%

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