Ccnl Funzioni locali non solo aumenti stipendio | con il rinnovo arriva l’orario flessibile

Il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per le funzioni locali prevede modifiche che vanno oltre gli aspetti salariali. Tra le novità principali ci sono interventi mirati a riorganizzare l’orario di lavoro, introducendo modalità di lavoro più flessibili. Oltre a ciò, vengono aggiornati anche gli interventi sul welfare e sui profili professionali, con l’obiettivo di adattare le strutture lavorative alle nuove esigenze del settore.

Il rinnovo del Ccnl Funzioni locali non riguarda soltanto l’aspetto economico, ma introduce una serie di interventi strutturali che puntano a ridefinire l’organizzazione del lavoro, il welfare e i profili professionali. L’avvio ufficiale della trattativa segna infatti l’inizio di un percorso che mira a rendere il lavoro negli enti più competitivo, aggiornato e sostenibile, in un contesto in cui la pubblica amministrazione deve affrontare carenze di personale, turnover elevato e difficoltà di attrazione di nuove competenze. Aumenti medi e risorse per il rinnovo contrattuale. Come previsto dall’atto di indirizzo approvato dal comitato di settore, il rinnovo del contratto delle Funzioni locali può contare su uno stanziamento complessivo di circa 988 milioni di euro annui.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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