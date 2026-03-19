Stipendi statali 2026 | gli aumenti previsti dal nuovo contratto CCNL Funzioni Locali

Il 23 febbraio 2026, l’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni ha firmato un nuovo contratto CCNL per i funzionari delle funzioni locali. Il documento stabilisce gli aumenti salariali che entreranno in vigore nel 2026 per i dipendenti pubblici del settore. Le novità riguardano diverse categorie di dipendenti e prevedono incrementi specifici degli stipendi.

Il 23 febbraio 2026 l’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN) e le sigle sindacali CISL, UIL e CSA hanno sottoscritto il CCNL per il personale del Comparto Funzioni Locali relativo al triennio 2022-2024 che disciplina i rapporti giuridici ed economici per il periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2024. Per effetto del rinnovo contrattuale, rende noto ARAN con apposito comunicato pubblicato sul sito istituzionale “aranagenzia.it”, sono previsti “incrementi retributivi medi mensili lordi di euro 136,76 per tredici mensilità, pari al 5,78% sul monte salari 2021, che integrato dello 0,22% per il trattamento accessorio arriva a circa 140 euro mensili”. 🔗 Leggi su Leggioggi.it

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