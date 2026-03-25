Cisl arezzo | firmato il Ccnl funzioni locali 2022–2024 aumenti e arretrati in arrivo dopo anni di attesa

Dopo più di quattro anni di attesa, è stato firmato il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le Funzioni Locali 2022-2024. L’accordo prevede aumenti salariali e arretrati che saranno corrisposti ai lavoratori del settore. La conclusione del negoziato mette fine a un periodo di attesa che ha causato conseguenze economiche a migliaia di dipendenti pubblici impiegati nelle funzioni locali.

Arezzo, 25 marzo 2026 – D opo oltre 50 mesi di attesa si chiude finalmente il rinnovo del CCNL Funzioni Locali 2022–2024, un ritardo significativo che ha determinato un evidente danno economico per migliaia di lavoratrici e lavoratori del comparto. Nonostante questo, il risultato raggiunto rappresenta un passaggio importante, frutto anche del lavoro serio e responsabile della CISL, che ha contribuito in modo determinante, come primo sindacato confederale a sostenere la necessità di firmare il nuovo CCNL. In arrivo risorse economiche concrete e innovazioni normative rilevanti. A partire da questa settimana i dipendenti degli Enti Locali della provincia di Arezzo riceveranno gli aumenti tabellari e gli arretrati previsti, segnando finalmente un primo recupero del potere d’acquisto eroso in questi anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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