A Taranto un uomo è stato condannato a quattro anni di reclusione in primo grado per maltrattamenti alla moglie e alla figlia minorenne. La moglie, ormai ex, aveva presentato querela, mentre nel processo le parti civili sono state assistite dall’avvocato Guglielmo Boccia. La sentenza è stata emessa dopo il procedimento giudiziario che ha coinvolto le due donne.

L'uomo era stato querelato dalla moglie, ormai ex. Stando all'accusa aveva maltrattato la donna e la figlia, parti civili che nel processo sono state rappresentate dall'avvocato Guglielmo Boccia. Il tribunale di Taranto, accolta la richiesta dell'accusa, ha condannato per maltrattamentiiin famiglia l'uomo a quattro anni di carcere oltre a risarcimento e spese legali.. . 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Taranto, accusa: maltrattamenti alla moglie e alla figlia minorenne, condannato a quattro anni di reclusione Primo grado

