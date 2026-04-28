cave prime in sicurezza parte il check up degli impianti elettrici

È partita una nuova campagna di controlli sugli impianti elettrici nelle aree di estrazione. Le verifiche riguardano le cabine e le linee elettriche che alimentano le attività di Piastra e Ravaccione. Le operazioni sono state avviate per garantire la sicurezza degli impianti e prevenire eventuali rischi legati alla rete elettrica. I controlli sono stati programmati per assicurare il rispetto delle norme di sicurezza vigenti.

Al via la nuova campagna di verifica delle cabine e delle linee elettriche interconnesse che forniscono alimentazione ad alcune delle attività estrattive a Piastra e Ravaccione. Le operazioni si svolgeranno nella giornata di domani a partire dalle 8,30 e vedranno impegnato personale della Asl Toscana nord ovest ed E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione. L’area del ‘fuori servizio’ interesserà soltanto alcune attività della zona di Piastra e Ravaccione. L’attività fa seguito alle misure eseguite il 31 agosto e 18 ottobre del 2025, che hanno permesso di attestare la piena efficienza del sistema, sia in termini di qualità del servizio che di sicurezza.🔗 Leggi su Lanazione.it

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Growatt and LG RESU16H Install Part 3 - Commissioning, Problems, Fixes, & First Off Grid Test

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