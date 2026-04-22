Amg Energia riparte la selezione per quattro operai addetti alla conduzione degli impianti elettrici

Amg Energia ha riavviato le procedure di assunzione per quattro operai che si occuperanno della gestione di impianti elettrici. La posizione prevede contratti a tempo indeterminato, e la selezione è stata ufficialmente riavviata dopo una fase preliminare. La società ha pubblicato un avviso di ricerca rivolto a candidati interessati a lavorare nel settore dell’energia elettrica. La scelta riguarda specificamente figure professionali con competenze tecniche nel settore.

Amg Energia riavvia la selezione per assumere, a tempo indeterminato, quattro operai addetti alla conduzione di impianti elettrici. Riparte uno dei concorsi che era stato bandito nel 2020 e poi sospeso. Il riavvio è stato deliberato dal Consiglio di amministrazione della società partecipata che.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Amg Energia, pubblicato l'avviso per individuare i privati chiamati a rinnovare gli impianti d'illuminazioneAmg Energia ha pubblicato l’avviso pubblico che, secondo la normativa di settore, dà il via - su delega del Comune - alla procedura di partenariato... Amg Energia, via libera dal Cda all'avviso per individuare i privati che dovranno rinnovare gli impianti d'illuminazioneIl bando, che verrà pubblicato nei prossimi giorni, ha l'obiettivo di trovare sul mercato partner a cui affidare in concessione - tramite finanza di... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: AMG Energia chiude il 2025 in crescita: utile oltre 825 mila euro e nuovi investimenti; AMG Energia punta sull’innovazione: utile record e test per l’idrogeno nella rete metano; Furto di cavi in via Norma Cossetto, AMG Energia: salta il ripristino dell'illuminazione. Palermo, Amg Energia approva il bilancio 2025: utile di 825mila euroPALERMO – Registra un utile di 825.837 euro il bilancio di esercizio 2025 di Amg Energia, approvato dal Consiglio di smministrazione della società. Un ottimo risultato che certifica lo stato di salute ... livesicilia.it AMG energia, avviso pubblico per il partenariato pubblico-privatoIl Consiglio di amministrazione di Amg energia ha approvato l’avviso pubblico che, secondo la normativa di settore, darà inizio, su delega del Comune di Palermo, alla procedura di partenariato ... msn.com La scoperta è stata fatta dagli operai di Amg Energia durante l'allestimento di un cantiere - facebook.com facebook Amg Energia, il bilancio 2025 approvato con un utile di 825 mila euro: "Dopo 20 anni assunti nuovi tecnici" ift.tt/6Et8i1C x.com