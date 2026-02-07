Osimo incendio in condominio | sei famiglie evacuate nella notte allarme sicurezza impianti elettrici

Questa notte, un incendio scoppiato in un condominio di Osimo ha spinto sei famiglie a evacuare le proprie case. L’allarme è scattato intorno alle due di notte, quando un odore di bruciato ha invaso le strade e le scale dell’edificio. I residenti hanno descritto la scena come da “film dell’orrore”, con fumo e fiamme che uscivano dai pianerottoli. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la zona. Nessuno si è fatto male

L'odore acre di bruciato, un'immagine che alcuni residenti hanno descritto come da "film dell'orrore", ha costretto sei famiglie a lasciare le proprie case a Osimo, nelle Marche, nella notte tra il 6 e il 7 febbraio 2026. Un incendio, divampato nei contatori elettrici di un condominio in via Cialdini, poco prima della mezzanotte, ha generato un'emergenza che ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco e l'evacuazione precauzionale degli abitanti. La rapidità dell'intervento dei soccorsi ha evitato che la situazione degenerasse, ma l'episodio ha lasciato una profonda scia di spavento e disagi tra gli abitanti dello stabile.

