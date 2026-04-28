Cava Music Fest | il 1° maggio musica nel segno di Franco Troiano

Il Cava Music Fest si svolgerà il 1° maggio nel centro della città, con più di 12 ore di musica dal vivo su due palchi. Il festival, diretto da Vincenzo Falcone e Pierluigi Di Florio, include un programma che inizia all’alba e prosegue fino a sera. L’evento rende omaggio a Franco Troiano, promotore storico locale, noto per aver portato grandi artisti internazionali e per aver creduto in Pino Daniele.

Oltre 12 ore di live, due palchi nel centro città e un programma articolato dall’alba alla notte: il nuovo festival diretto da Vincenzo Falcone e Pierluigi Di Florio è dedicato allo storico promoter che portò a Cava le grandi star internazionali e che fu tra i primi a credere in Pino Daniele.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Cava Music Fest, il 1° maggio debutta il festival dedicato a Franco TroianoNasce a Cava de’ Tirreni il Cava Music Fest, il nuovo appuntamento musicale in programma il 1° maggio 2026, pensato per trasformare il centro... Men/Go Music Fest 2026. Il programma completoIl programma (in continuo aggiornamento) dell'edizione 2026 del MenGo Music Fest, la kermesse musicale in calendario dal 14 al 18 luglio al Il Prato... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Nasce il Cava Music Fest: il 1° maggio Cava de' Tirreni celebra la musica nel segno di Franco Troiano; Primo maggio, nasce il Cava Music Fest; Cava de’ Tirreni, Primo Maggio in musica: la città diventa un palcoscenico a cielo aperto; Cava de' Tirreni, rassegna primaverile a Palazzo San Giovanni: il programma completo. Primo maggio, nasce il Cava Music FestUna giornata dedicata alla musica, alla memoria e alla visione di chi ha saputo portare grandi artisti internazionali in città. (ANSA) ... ansa.it Cava Music Fest, il 1° maggio debutta il festival dedicato a Franco TroianoNasce a Cava de’ Tirreni il Cava Music Fest, il nuovo appuntamento musicale in programma il 1° maggio 2026, pensato per trasformare il centro cittadino in ... zon.it Il Cava Music Fest sta arrivando e il 1 Maggio Fluò di Isa trasloca in una delle location più incredibili di sempre: Palazzo San Giovanni! Tra un live e l’altro, passa a trovarci nella nostra postazione piercing. Musica, adrenalina e quel nuovo foro che sognavi - facebook.com facebook