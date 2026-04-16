Men Go Music Fest 2026 Il programma completo

Dal 14 al 18 luglio si terrà al Il Prato di Arezzo il MenGo Music Fest 2026, una manifestazione musicale che si svolge ogni anno. La kermesse propone un calendario di eventi in fase di aggiornamento, con diversi artisti e concerti previsti nel corso della settimana. La manifestazione si svolgerà nella location di Arezzo e il programma completo sarà disponibile prossimamente.

Il programma (in continuo aggiornamento) dell'edizione 2026 del MenGo Music Fest, la kermesse musicale in calendario dal 14 al 18 luglio al Il Prato di Arezzo. Le date, i concerti, gli ingressi gratis e i biglietti.3 luglio - anteprima MenGoSerena BrancaleLa cantante reduce da Sanremo sarà.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Oscars 2026 Moments Everyone Is Talking About Altri aggiornamenti Temi più discussi: Men/Go Music Fest 2026. Il programma completo; Prima stanza a destra si aggiunge al cast del Mengo; Alcuni prossimi concerti consigliati da Mescalina; Anteprima Men/Go Music Fest. Dargen D'Amico al Valdichiana Design Village. Serena Brancale al Men/Go Music Fest: appuntamento con il concerto anteprima a Ponte a PoppiSerena Brancale al Men/Go Music Fest. L'artista sarà protagonista di una nuova anteprima del festival, concerto in programma il 3 luglio a Ponte a Poppi. Reduce dal successo al Festival di Sanremo co ... corrierediarezzo.it Mengo Music Fest, anteprima il 3 luglio con Serena BrancaleLa cantante reduce da Sanremo sarà venerdì 3 luglio sul palco di Ponte a Poppi ad ingresso libero ... msn.com @el_moraddd registra il tutto esaurito al Sequoie Music Festival di Bologna e aggiunge un nuovo imperdibile appuntamento a Pescara! Biglietti disponibili online dalle 14 di domani, 17 aprile. 5 LUGLIO – COLLISIONI FESTIVAL – ALBA (CN) 6 LUGLIO – SEQ - facebook.com facebook