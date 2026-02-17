condannato a dieci anni per lo stupro

Un ex militare nigeriano di 46 anni, attualmente residente nel Fiorentino, ha ricevuto una condanna a dieci anni di carcere per aver stuprato una collega di dieci anni più giovane. La vicenda risale alla primavera del 2020, quando la donna, operatrice socio-sanitaria, lo denunciò per violenza sessuale. Il tribunale di Lodi ha anche deciso di condannarlo a pagare 10 mila euro di risarcimento provvisionale.

Il tribunale di Lodi ha condannato a 10 anni di reclusione, e a un risarcimento provvisionale di 10mila euro, un ex militare della Nigeria, 46enne, attualmente domiciliato nel Fiorentino, che nella primavera del 2020 era stato denunciato da una connazionale di dieci anni più giovane, operatrice socio-sanitaria, per violenza sessuale. Col pretesto di restituirle un prestito di 50 euro, l’uomo avrebbe attirato la giovane nella casa di via Papa Giovanni 23esimo, dove abitava con altri africani, e avrebbe abusato di lei. La donna sarebbe stata chiusa in una stanza e sopraffatta con la forza, rimanendo in balia del suo aguzzino per oltre un’ora. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

