Numerosi personaggi noti si sono riuniti alla camera ardente allestita presso la clinica Ars Biomedica di Roma in memoria di Enrica Bonaccorti. Tra gli ospiti presenti ci sono stati Caterina Balivo e Luxuria, che hanno reso omaggio alla figura scomparsa. La camera ardente ha accolto volti noti del mondo dello spettacolo e della cultura, tutti venuti a rendere omaggio alla giornalista e conduttrice.

È stata aperta la mattina del 13 marzo la camera ardente per Enrica Bonaccorti, morta a causa delle conseguenze di un tumore al pancreas il 12 marzo all’età di 76 anni, presso la clinica Ars Biomedica di Roma. Tanti vip hanno voluto salutare per l’ultima volta la conduttrice. I primi vip rendere omaggio alla conduttrice, giornalista e autrice, sono stati Eleonora Daniele, il maestro Gianni Mazza, Maria Teresa Ruta e Vladimir Luxuria. “Era molto amica di mia madre, l’ultima volta che l’ho vista era al concerto di Renato Zero”, il ricordo dell’ex deputata. “Mosca bianca in televisione”, le parole di Caterina Balivo che ha ricordato di averla ospitata nella sua trasmissione il 12 febbraio. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Enrica Bonaccorti, i vip alla camera ardente alla clinica Ars Biomedica di Roma da Caterina Balivo a Luxuria

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Quello che avrebbe voluto Enrica Bonaccorti sarebbe stato proprio questo: non un dolore plumbeo ad accompagnare la scomparsa, bensì sorrisi, ricordi gioiosi a descrivere una donna ironica e volitiva, simpatica e sensibile. Proprio quello che fa Mara Venier. x.com