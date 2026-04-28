A Catania sono stati eseguiti tre fermi in relazione all'omicidio di un uomo di 66 anni, originario di Giardini Naxos, ritrovato morto avvolto in un sacco di plastica. La vittima è stata trovata senza vita in una zona periferica. Le forze dell'ordine hanno fermato tre persone sospettate di aver preso parte al delitto. L’indagine prosegue per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

Tre i fermi per l’omicidio di Giuseppe Florio, il 66enne originario di Giardini Naxos in provincia di Messina trovato morto avvolto in un sacco di plastica. Le procure di Messina e Catania hanno emesso i provvedimenti nei confronti di una coppia lei 50enne, lui 39enne e per una loro amica originaria di Sesto San Giovanni. Per la coppia l’ipotesi di reato è omicidio e soppressione di cadavere. Mentre per l’amica viene contestato solo la soppressione di cadavere. Il corpo di Giuseppe Florio è stato trovato domenica mattina a Mitogio, frazione di Castiglione di Sicilia, con numerose ferite provocate da un’arma da taglio al volto e all’addome. Le indagini hanno ricostruito che l’omicidio è avvenuto da un’altra parte, nel Messinese, con il cadavere poi trasportato avvolto in alcune lenzuola e sacchi di plastica.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Catania, ucciso e avvolto in sacchi di plastica: tre fermi

Catania: identificata la donna uccisa nei pressi del porto

Notizie correlate

Catania, 66enne ucciso e avvolto in lenzuola e sacchi di plasticaIl corpo di un 66ennne, Giuseppe Florio, è stato rinvenuto in una zona di campagna di Mitogio, frazione di Castiglione di Sicilia, avvolto da alcune...

Massacrato dalle coltellate e avvolto tra lenzuola e sacchi di plastica, trovato in campagna il cadavere di un uomoÈ un giallo che scuote il territorio tra il Catanese e il Messinese quello emerso a Mitogio, frazione rurale di Castiglione di Sicilia, dove è stato...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Ucciso e avvolto nelle lenzuola nel Catanese, indagini; Catania, ucciso e avvolto in un lenzuolo: è giallo a Castiglione di Sicilia; Catania, 66enne ucciso e avvolto in lenzuola e sacchi di plastica; Ucciso e avvolto in un lenzuolo, cadavere trovato nelle campagne di Castiglione: indaga la Procura.

Catania, uomo ucciso e avvolto in un lenzuolo: fermati una donna e il suo compagnoSvolta nel caso di Giuseppe Florio: il 66enne trovato morto a Castiglione di Sicilia. Fermati un uomo e una donna ... adnkronos.com

Ucciso e avvolto nelle lenzuola nel Catanese, fermate tre personeTre persone sono state fermate da carabinieri per l'uccisione del 66enne, Giuseppe Florio, il cui corpo è stato trovato due giorni fa in una zona di campagna di Mitogio, frazione di Castiglione di ... ansa.it

A San Cristoforo pony costretto a correre circondato da scooter Catania: dai controlli spuntano... ARTICOLO+VIDEO+FOTO facebook