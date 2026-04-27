Massacrato dalle coltellate e avvolto tra lenzuola e sacchi di plastica trovato in campagna il cadavere di un uomo

Nella frazione di Mitogio, tra il Catanese e il Messinese, è stato trovato il corpo di un uomo di Taormina, avvolto tra lenzuola e sacchi di plastica. La vittima è stata uccisa con diverse coltellate e il suo corpo è stato rinvenuto in campagna. La scoperta ha portato le forze dell’ordine a intervenire sul luogo per le indagini del caso.

È un giallo che scuote il territorio tra il Catanese e il Messinese quello emerso a Mitogio, frazione rurale di Castiglione di Sicilia, dove è stato scoperto il corpo senza vita di un uomo di Taormina.La vittima è Giuseppe Florio, 66 anni, incensurato, residente e legato alla cittadina ionica.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Catania, 66enne ucciso e avvolto in lenzuola e sacchi di plasticaIl corpo di un 66ennne, Giuseppe Florio, è stato rinvenuto in una zona di campagna di Mitogio, frazione di Castiglione di Sicilia, avvolto da alcune... Leggi anche: Trovato cadavere nelle campagne di Castiglione di Sicilia, 66enne accoltellato e avvolto in lenzuola Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Trovato il cadavere di un uomo: il corpo massacrato dalle coltellate e avvolto tra lenzuola e sacchi di plastica; Giallo in città: uomo massacrato a coltellate; Massacrato in strada a coltellate Un agguato feroce, lui si è difeso; Orrore a Palestrina: uccide il suo pastore tedesco a calci in strada. Rischia 4 anni. Trovato il cadavere di un uomo: il corpo massacrato dalle coltellate e avvolto tra lenzuola e sacchi di plasticaSi tratta di Giuseppe Florio, incensurato 66enne originario della provincia di Messina. I suoi resti sono stati abbandonati nel Catanese ... today.it Marco ucciso nel sottopassaggio, massacrato a coltellate: c’è una confessioneLa notte scorre silenziosa, poi qualcosa si spezza. In un luogo di passaggio, lontano dagli sguardi, la violenza esplode lasciando dietro di sé solo domande e ... thesocialpost.it Catania, massacrato e avvolto nelle lenzuola Trovato... LEGGI L'ARTICOLO - facebook.com facebook Giacomo Bongiorni massacrato e ucciso. La giudice: “Da quei ragazzi nessuna pietà. E non hanno avvisato i soccorsi” x.com