Catania ucciso e avvolto in sacchi di plastica | tre fermi per l’omicidio di Giuseppe Florio

A Catania sono stati eseguiti tre provvedimenti di fermo nei confronti di altrettanti persone coinvolte nell’omicidio di Giuseppe Florio, un uomo di 66 anni originario di Giardini Naxos. La vittima è stata trovata senza vita, avvolta in un sacco di plastica, in un luogo ancora non reso noto. Le autorità continuano le indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

Tre i fermi per l’omicidio di Giuseppe Florio, il 66enne originario di Giardini Naxos in provincia di Messina trovato morto avvolto in un sacco di plastica. Le procure di Messina e Catania hanno emesso i provvedimenti nei confronti di una coppia lei 50enne, lui 39enne e per una loro amica originaria di Sesto San Giovanni. Per la coppia l’ipotesi di reato è omicidio e soppressione di cadavere. Mentre per l’amica viene contestato solo la soppressione di cadavere. Il corpo di Giuseppe Florio è stato trovato domenica mattina a Mitogio, frazione di Castiglione di Sicilia, in provincia di Catania, con numerose ferite provocate da un’arma da taglio al volto e all’addome.🔗 Leggi su Lapresse.it

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Giuseppe Florio ucciso e avvolto in sacchi di plastica: tre fermi

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