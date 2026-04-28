Catania tra luci ed ombre | i segreti della città nera
Quando il sole cala su Catania, la città si trasforma in un luogo dai contrasti evidenti. Le strade del centro storico si popolano di luci e ombre, mentre i muri di pietra lavica sembrano custodire segreti antichi. Le viuzze strette conducono a piazze animate, dove l’atmosfera notturna si mescola a dettagli che raccontano di un passato ricco di leggende e storie misteriose.
Quando il sole tramonta, Catania rivela il suo volto più enigmatico. Faremo insieme una passeggiata notturna tra le vie del centro storico, dove la pietra lavica sembra sussurrare storie di maghi, fiumi sepolti e cavalieri senza testa.Accompagnati dalla nostra guida Silvia, esploreremo le "ombre".🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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