Restyling della stazione | tra luci e ombre il sottopasso di via Appia resta chiuso

Il sottopasso di via Appia resta chiuso mentre i lavori di restyling della stazione proseguono. Alcuni cantieri sono aperti, altri invece sono fermi, creando confusione tra i residenti e i pendolari. Tra piazza Crispi e via Tor Pisana si vedono i lavori in corso, ma ancora non si sa quando il nuovo tunnel e il corpo centrale della stazione saranno pronti per l’uso. La situazione resta incerta, con luci e ombre che si alternano lungo il cantiere.

Cantieri aperti ed altri chiusi in città. Mentre tra piazza Crispi e via Tor Pisana prendono man mano forma il nuovo tunnel e il corpo centrale della stazione ferroviaria, il restyling del vicino sottopassaggio di via Appia (chiuso ormai da oltre due mesi) continua invece ad andare a rilento: anche ieri non c'era traccia di un operaio lungo le scalinate che si affacciano verso via Osanna e Porta Mesagne, sbarrate ai pedoni da recinzioni con la scritta “lavori in corso”. Il cantiere Tutt'altra la situazione lungo il cantiere di riqualificazione da 15 milioni di euro (di cui 6 finanziati con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) destinati al “Miglioramento delle stazioni ferroviarie nel Sud”) che da alcuni mesi stanno cambiando il volto di un'opera inaugurata nel lontano 1865 e arrivata ai giorni nostri attraverso 160 di storia che non permettevano più di essere al passo con altri scali ormai all'avanguardia per quanto riguarda la tecnologia e la vita stessa dei passeggeri. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

