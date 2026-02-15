Scatta l’allarme per un incendio nel centro commerciale | evacuati i clienti ma nessun rogo

Un incendio segnalato al centro commerciale Merlata Bloom ha causato l’evacuazione di clienti e dipendenti, ma si è rivelato un falso allarme. La chiamata di emergenza è arrivata da un ristorante del complesso, facendo scattare immediatamente le procedure di sicurezza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, che hanno verificato che non c’era nessun fuoco. Un dettaglio che ha rassicurato tutti, ma ha comunque provocato disagi e code all’ingresso del centro.

Pompieri e personale del 118 sono giunti sul posto, ma l'emergenza era già rientrata. L'ipotesi è che ci sia stato un piccolo problema o un principio di incendio risolto in pochi minuti prima dell'arrivo dei soccorritori Allarme, panico, ma nessun incendio. È quanto successo al centro commerciale Merlata Bloom nelle scorse ore, dove è scattato l’allarme antincendio in un ristorante avviando la macchina dei soccorsi. Tutto è accaduto intorno alle 23.30. L’allarme si è attivato all’interno del ristorante Spontini situato al primo piano, come riferito dai vigili del fuoco. La struttura è stata fatta evacuare e diverse persone si sono spaventate fuggendo dalle prime porte d’accesso all’esterno disponibili.🔗 Leggi su Milanotoday.it Pacchi sospetti nel parcheggio del centro commerciale: scatta l'allarme bomba Incendio nel carcere di San Vittore, detenuti trasferiti: “Istituto in sicurezza, nessun ferito”. Ma divampa un altro rogo Un incendio si è sviluppato nel carcere di San Vittore a Milano, portando al trasferimento dei detenuti. Pakistan, incendio in centro commerciale: vittime e feriti Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Vernio, scatta l’allarme per una fuga di gas in via della Stazione. Chiusa la strada; Da mesi non faceva movimenti sul conto alle Poste, scatta l'allarme: 82enne trovato senza vita; Torino Sassi, scatta l’allarme per un uomo che annega nel Po, ma era un allenamento in apnea; ? Fuga di gas da un'azienda a Valmadrera: scatta l'allarme in città. Radio via dai cruscotti delle nuove auto, scatta l'allarme: ecco perchéL'uso predominante degli smartphone rischia di escludere per sempre le autoradio, nonostante i milioni di ascoltatori quotidiani ... msn.com Firenze, scatta l'allarme anticendio: evacuata l'Ikea. Ma non ci sono fiammeIn corso le verifiche dei Vigili del fuoco. Il possibile incendio sarebbe stato al livello dell'area ristorante ... corrierefiorentino.corriere.it Allerta Meteo Puglia, piogge e temporali dal pomeriggio di oggi: scatta l’allarme arancione facebook Cambia nome al suo Hotspot wifi e lo chiama "terrorista", scatta l'allarme sull'aereo #wifi x.com