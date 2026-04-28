A Catania, una task force ha multato tre locali tra il centro e la periferia per un totale di circa 15.400 euro. Durante i controlli sono stati sequestrati 140 chili di alimenti deteriorati e 8 chili di pesce senza tracciabilità. Tra le violazioni riscontrate ci sono state anche irregolarità legate alla vendita di pesce illegale e all’abuso di alimenti. Le autorità hanno agito per garantire la sicurezza alimentare e rispettare le norme vigenti.

?? Cosa sapere Task force a Catania sanziona tre locali per 15.400 euro tra centro e periferia. Sequestrati 140 chili di alimenti deteriorati e 8 chili di pesce senza tracciabilità. Oltre 15.400 euro di sanzioni amministrative colpiscono tre esercizi commerciali tra il centro storico e viale Della Regione a seguito di un'operazione della task force coordinata dalla questura di Catania, che ha accertato gravi carenze igieniche e abusi strutturali. Il dispositivo di controllo, che ha la partecipazi .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Catania, raid contro i locali: 15.000€ di multe tra pesce illegale e abusi

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