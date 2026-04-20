Blitz in provincia | raid contro il lavoro nero 25.000€ di multe

Da ameve.eu 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli ispettori dello Iam di Reggio Calabria hanno effettuato un'operazione di controllo in diversi settori produttivi della provincia. Durante le verifiche sono state riscontrate irregolarità legate al lavoro nero e alla sicurezza sul lavoro, con multe che complessivamente hanno superato i 25.000 euro. L’intervento ha coinvolto più aziende e ha portato al sequestro di documenti e attrezzature.

Gli ispettori dello Iam di Reggio Calabria hanno condotto una vasta operazione di vigilanza che ha colpito diversi settori produttivi della provincia, portando a sanzioni complessive superiori ai 25 mila euro per irregolarità legate al lavoro nero e alla sicurezza. Le attività di controllo hanno interessato l’edilizia nell’area dell’Aspromonte, il comparto fotovoltaico nella Piana di Tauro, l’agricoltura nella fascia jonica e il commercio nella Locride e lungo la costa jonica. Dall’edilizia all’agricoltura: il bilancio delle violazioni nei cantieri e nelle aziende. Il controllo su un cantiere gestito da una microimpresa nell’area dell’Aspromonte ha evidenziato la presenza di un unico dipendente lavorante senza alcun contratto regolare.🔗 Leggi su Ameve.eu

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