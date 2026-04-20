Gli ispettori dello Iam di Reggio Calabria hanno effettuato un'operazione di controllo in diversi settori produttivi della provincia. Durante le verifiche sono state riscontrate irregolarità legate al lavoro nero e alla sicurezza sul lavoro, con multe che complessivamente hanno superato i 25.000 euro. L’intervento ha coinvolto più aziende e ha portato al sequestro di documenti e attrezzature.

Gli ispettori dello Iam di Reggio Calabria hanno condotto una vasta operazione di vigilanza che ha colpito diversi settori produttivi della provincia, portando a sanzioni complessive superiori ai 25 mila euro per irregolarità legate al lavoro nero e alla sicurezza. Le attività di controllo hanno interessato l’edilizia nell’area dell’Aspromonte, il comparto fotovoltaico nella Piana di Tauro, l’agricoltura nella fascia jonica e il commercio nella Locride e lungo la costa jonica. Dall’edilizia all’agricoltura: il bilancio delle violazioni nei cantieri e nelle aziende. Il controllo su un cantiere gestito da una microimpresa nell’area dell’Aspromonte ha evidenziato la presenza di un unico dipendente lavorante senza alcun contratto regolare.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Blitz in provincia: raid contro il lavoro nero, 25.000€ di multe

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