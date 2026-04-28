Catania prima per infortuni sul lavoro ma tra le ultime per risorse alla prevenzione | la denuncia della Uil

A Catania si registrano i tassi più alti di infortuni e decessi sul lavoro in Sicilia, secondo quanto denunciato dalla Uil. La provincia si distingue per il numero di incidenti, ma riceve meno risorse dall’Azienda sanitaria dedicata ai servizi di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro. La situazione viene descritta come un paradosso, considerando la discrepanza tra le criticità sul campo e i fondi a disposizione.

“C’è un paradosso tutto catanese. In Sicilia la nostra provincia è prima per infortuni e morti sul lavoro, ma è penultima per risorse destinate dall’Azienda sanitaria ai Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro”. Enza Meli, segretaria generale della Uil etnea, parla di.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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