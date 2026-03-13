Italia Gattuso al lavoro sulla lista per i play-off | le ultime tra infortuni conferme e possibili esclusioni

Rino Gattuso sta preparando la lista dei giocatori per i prossimi play-off, con attenzione a infortuni, conferme e possibili esclusioni. La squadra si sta concentrando sulle ultime decisioni da prendere, considerando i recuperi e le assenze. La selezione sta prendendo forma mentre il tecnico valuta le opzioni a disposizione in vista della partita decisiva.

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