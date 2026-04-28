È di oltre 15.400 euro di sanzioni il bilancio dei controlli effettuati dalla task force coordinata dalla Polizia di Stato nelle attività commerciali di Catania. Le verifiche, svolte per garantire la regolarità delle autorizzazioni, la sicurezza dei lavoratori e il rispetto delle norme igienico-sanitarie, hanno portato alla contestazione di numerose irregolarità in un ristorante, un panificio e un bar. Controlli congiunti nelle attività commerciali Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la task force ha visto la collaborazione tra i poliziotti della squadra volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso...🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Catania, panifici e ristoranti in condizioni "horror": oltre 15mila euro di multe (video)

Notizie correlate

Task force in due ristoranti a Catania, 24mila euro di multe e maxi sequestro di cibi: il videoElevate a Catania sanzioni per 24 mila euro a seguito dei controlli effettuati dalla task force coordinata dalla Polizia di Stato nei confronti di...

Catania: discoteche a rischio, 15mila euro di multe per graviControlli a tappeto nelle discoteche di Catania: 15mila euro di sanzioni per violazioni gravi.

Contenuti e approfondimenti

Argomenti più discussi: Catania: blitz nei locali, 15mila euro di multe e sequestri di cibo; Controlli della Polizia a Catania: sanzioni per oltre 15.400 euro in ristorazione e panifici.

Catania, panifici e ristoranti in condizioni horror: oltre 15mila euro di multe (video)Oltre 15.400 euro di sanzioni a ristoranti, panifici e bar di Catania per irregolarità igieniche e amministrative accertate dalla task force. virgilio.it

Catania, task force nei locali: sanzioni per 15mila euro e sequestri di cibo avariatoProseguono le attività di controllo della task force coordinata dalla Polizia di Stato nelle attività commerciali per verificare il possesso delle autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e ... catania.liveuniversity.it

CATANIA, CHIUSO PER 7 GIORNI INTERNET POINT IN VIA PLEBISCITO: ERA RITROVO ABITUALE DI PREGIUDICATI La Polizia di Stato ha sospeso temporaneamente l’attività di un internet point nella zona di via Plebiscito, a Catania, ritenuto abituale luog - facebook.com facebook

Omicidio nel Catanese, 66enne ucciso e nascosto: tre fermati #catania x.com