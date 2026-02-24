Catania | discoteche a rischio 15mila euro di multe per gravi

Le autorità di Catania hanno multato con 15 mila euro i gestori delle discoteche per gravi irregolarità riscontrate durante i controlli. La causa principale riguarda vie di fuga bloccate, assenza di dispositivi di misurazione dell’alcol e problemi strutturali agli impianti elettrici. I controlli hanno coinvolto numerosi locali, alcuni dei quali sono stati chiusi temporaneamente. La situazione mette in evidenza le criticità nella sicurezza delle strutture pubbliche notturne.

Controlli a tappeto nelle discoteche di Catania: 15mila euro di sanzioni per violazioni gravi. Tra le criticità emerse, vie di fuga ostruite, misuratori dell’alcol assenti e carenze elettriche. Un intervento congiunto che solleva interrogativi sulla sicurezza notturna in città e sulle capacità di controllo delle autorità. Le criticità emerse: da piazza Europa a Castello Ursino. L’intervento coordinato dalla Polizia di Catania ha preso il via nel pomeriggio del 23 febbraio, con l’obiettivo di verificare il rispetto delle normative di sicurezza nei locali notturni del centro cittadino. La situazione più grave è emersa nel locale di piazza Europa, dove gli agenti hanno riscontrato immediate irregolarità. 🔗 Leggi su Ameve.eu Controlli in due discoteche in centro, scattano 15mila euro di sanzioniLa Polizia ha effettuato controlli in due discoteche del centro, a causa di presunte irregolarità nelle autorizzazioni e nel rispetto delle norme di sicurezza. Catania, movida a rischio: blitz in due ristoranti, multe per 24mila euro e sequestri di cibo pericoloso.La movida a Catania rischia di finire sotto i riflettori per motivi non piacevoli.