Task force in due ristoranti a Catania 24mila euro di multe e maxi sequestro di cibi | il video

Due ristoranti in piena movida a Catania sono finiti nel mirino delle forze dell’ordine. La task force ha controllato locali e ha trovato irregolarità su sicurezza e tracciabilità alimentare. Sono state multate per un totale di 24 mila euro e sono stati sequestrati grandi quantitativi di cibo. La situazione ha scatenato l’attenzione tra i residenti e gli esercenti della zona.

Elevate a Catania sanzioni per 24 mila euro a seguito dei controlli effettuati dalla task force coordinata dalla Polizia di Stato nei confronti di due ristoranti della zona della movida. Le verifiche sono state disposte per accertare il rispetto delle norme di settore, delle prescrizioni delle licenze di pubblica sicurezza e delle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro. Controlli mirati nella movida catanese Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la recente operazione ha coinvolto due ristoranti situati nel cuore della movida di Catania. L'attività si inserisce nel quadro delle consuete iniziative della Questura volte a garantire il rispetto delle normative vigenti sia in città che in provincia.

