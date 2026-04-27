Omicidio Florio si stringe il cerchio degli investigatori | Ucciso fra Giardini e Taormina e spostato il corpo ipotesi movente personale

Le indagini sull'omicidio di Giuseppe Florio, un uomo di 66 anni di Taormina, si concentrano sulla zona tra i Giardini e Taormina, dove il suo corpo è stato ritrovato. Gli investigatori hanno spostato il corpo in un'altra area e stanno esaminando la possibilità di un movente personale. La polizia sta raccogliendo testimonianze e analizzando le prove sul luogo del ritrovamento.

Proseguono senza sosta le indagini sulla morte di Giuseppe Florio, il 66enne originario di Taormina trovato senza vita nelle campagne di Mitogio, frazione di Castiglione di Sicilia. Un caso che, a ogni nuovo accertamento, si arricchisce di dettagli sempre più inquietanti e che sembra ora.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Droga e rapine: si stringe il cerchio attorno ai giardini Speyer e alla stazione di RavennaRavenna, 2 febbraio 2026 – Non conosce praticamente sosta l’attività di controllo, da parte del personale che fa capo al Comando Provinciale... Ucciso e trovato sulla ciclabile: la pista degli investigatori su arma e movente. C'è un sospettoProseguono senza sosta le indagini degli investigatori per svelare il mistero attorno all'omicidio del 29enne senegalese Cisse Moussa, trovato morto... Contenuti e approfondimenti Si parla di: Uomo trovato morto avvolto in lenzuola: ferite da taglio e auto bruciata. Giuseppe Florio: il suo omicidio è un giallo in SiciliaDalla Sicilia le ultime notizie sull'omicidio di Giuseppe Florio: un vero e proprio giallo Il ritrovamento del corpo di Giuseppe Florio, 66 anni, continua a essere al centro di un’indagine complessa c ... ultimenotizieflash.com Catania, cadavere avvolto in un lenzuolo trovato in strada: si indaga per omicidio per il 66enne Giuseppe FlorioGiuseppe Florio, 66 anni, è stato trovato morto e avvolto in un lenzuolo a bordo strada nel Catanese. L’uomo sarebbe stato ucciso a coltellate e poi la sua automobile è stata data alle fiamme. Leggi l ... fanpage.it