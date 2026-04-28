Il 2 maggio nello Zò Centro Culture Contemporanee di Catania si terrà il workshop finale di Misca2, con la partecipazione di Pulsar. L’evento prevede un incontro di approfondimento seguito da un momento musicale con Pulsar. La giornata si svolgerà all’interno della struttura, con un programma dedicato a chi ha seguito il percorso di formazione. L’evento è aperto al pubblico interessato a conoscere i dettagli di questa iniziativa.

? Cosa sapere Il 2 maggio lo Zò Centro Culture Contemporanee di Catania ospita il workshop conclusivo Misca2 con Pulsar.. L'evento chiude il festival musicale DIY inserito nel calendario culturale cittadino tra aprile e giugno.. Sabato 2 maggio 2026, dalle ore 15.00, lo Zò Centro Culture Contemporanee ospiterà il workshop e l’esibizione conclusiva del festival Misca2 insieme a Pulsar. L’evento segna la chiusura di MISCA2, un progetto musicale nato con una filosofia DIY che punta a favorire legami autentici e offrire uno spazio di espressione sonora privo di vincoli. La giornata dedicata al Misca2 feat. Pulsar Closing Party si inserisce in un...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Catania, il gran finale di Misca2: workshop e musica con Pulsar

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