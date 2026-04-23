Sabato 24 aprile, il locale Tinni Tinni a Catania ospiterà il concerto della musicista finlandese Viivi Saarenkylä. La serata rappresenta il gran finale di una serie di eventi dedicati al folk nordico. Saarenkylä si esibirà dal vivo, portando sul palco le sonorità tipiche del suo stile musicale. L’evento attirerà appassionati e appassionate di generi musicali provenienti dalla Finlandia e non solo.

? Cosa sapere La musicista finlandese Viivi Saarenkylä suona al Tinni Tinni di Catania sabato 24 aprile.. Il concerto chiude la terza edizione della rassegna Intermittenze curata da Mario Gulisano.. Sabato 24 aprile alle ore 21, gli spazi del Tinni Tinni a Catania ospiteranno l’esibizione della musicista finlandese Viivi Maria Saarenkylä la rassegna Intermittenze. Il palcoscenico catanese si prepara ad accogliere le sonorità nordiche attraverso un concerto che segna il termine della terza edizione del progetto ideato da Mario Gulisano. La serata vedrà protagonista una fisarmonicista di trentatre anni che ha iniziato il suo percorso con questo strumento quando aveva appena sei anni, portando in Sicilia un linguaggio musicale capace di unire tradizioni folk e innovazioni moderne.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Catania vibra col folk nordico: il gran finale di Viivi Saarenkylä

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