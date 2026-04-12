Vinitaly | le Marche volano con 175 milioni di vino e bio in crescita

Alle prime ore della giornata si è aperta a Verona la 58ª edizione di Vinitaly, evento dedicato al settore vinicolo. Le Marche sono protagoniste con un export di 175 milioni di euro di vino e prodotti biologici, segnando una crescita rispetto all’anno precedente. La regione si presenta con una presenza significativa tra gli espositori, evidenziando la sua importanza nel panorama vitivinicolo nazionale.

La viticoltura marchigiana occupa una posizione centrale alla 58ª edizione di Vinitaly, inaugurata oggi a Verona. All’interno del padiglione 7, in un’area che supera i 1.000 metri quadrati, sono presenti 106 aziende del settore, con la Terrazza Marche che offre oltre 210 etichette per degustazioni libere fino a mercoledì 15 aprile. Dati economici e identità territoriale tra certificazioni e fatturato. Il valore totale delle vendite di vino nelle Marche ha superato la soglia dei 175 milioni di euro. Questo risultato economico poggia su una struttura produttiva solida: il 76% della produzione è racchiuso in denominazioni geografiche, ovvero 20 DOP e 1 IGP.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vinitaly: le Marche volano con 175 milioni di vino e bio in crescita Lombardia: export vino a 331 milioni, record storico al VinitalyLa Lombardia si prepara ad affrontare il Vinitaly 2026 con un record storico: l’export ha toccato i 331,5 milioni di euro nel 2025. Sambuca al Vinitaly, il vino agrigentino protagonista con le Terre SicaneSambuca di Sicilia sarà tra i protagonisti del Vinitaly con il progetto “Terre Sicane Experience – Wine Territory”, un’iniziativa che punta a...