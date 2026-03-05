Nel bilancio 2025, Campari ha registrato un utile di 386 milioni di euro e un incremento organico delle vendite nette del 2,4 per cento. L’azienda ha anche visto un aumento dell’Ebitda rettificato del 7,6 per cento rispetto all’anno precedente. I dati evidenziano la performance finanziaria di Campari nel corso dell’ultimo esercizio.

Il bilancio 2025 di Campari registra un utile di gruppo di 386 milioni di euro, con una crescita organica delle vendite nette del 2,4% e un aumento dell'Ebitda rettificato del 7,6%. La società lombarda conferma la sua resilienza operativa nonostante le sfide esterne, puntando su una strategia di espansione geografica e rafforzamento dei margini per il 2026. Nel cuore pulsante dell'economia italiana, dove Milano funge da motore finanziario e industriale, i dati finanziari appena resi pubblici delineano uno scenario di solidità. L'azienda ha superato le aspettative in ventiquattro mercati distinti, dimostrando che la macchina produttiva non si è fermata nemmeno di fronte a eventi climatici imprevisti come l'uragano in Giamaica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

