Castelverde presentato il progetto per liberare il quartiere dalle strade senza uscita

A Castelverde è stato presentato ufficialmente un progetto volto a migliorare la viabilità nel quartiere. La proposta prevede la costruzione di una nuova strada che collegherà l’area con le stazioni Pantano e Graniti della linea C. L’iniziativa è stata annunciata di fronte a un pubblico di cittadini, con l’obiettivo di eliminare le strade senza uscita presenti nella zona.

Di fronte a centinaia di cittadini è stato presentato il progetto della nuova strada che collegherà il quartiere di Roma est con le stazioni Pantano e Graniti della linea C. Un lavoro atteso da 50 anni e per il quale sono stati finalmente trovati i fondi necessari.Il progettoIl progetto prevede.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate L'area adiacente al Ringo, il progetto presentato al Quinto QuartiereArea adiacente al Lungomare Ringo, al via la riqualificazione: progetto presentato in V Circoscrizione. Leggi anche: Ponticelli, il Carnevale sociale riempie le strade: “Ripartiamo dalle cose belle del quartiere”