Ponticelli il Carnevale sociale riempie le strade | Ripartiamo dalle cose belle del quartiere

A Ponticelli, il Carnevale sociale ha portato allegria e colore nelle vie del quartiere, dopo mesi di difficoltà. La festa, svoltasi ieri mattina, ha coinvolto numerose famiglie che hanno sfilato tra maschere e musica, cercando di riscoprire i momenti belli del quartiere. La manifestazione ha avuto origine dalla volontà di mostrare un volto diverso di Ponticelli, lontano dalle immagini di crisi e problemi. Le strade principali si sono animate con bambini e adulti, che hanno partecipato con entusiasmo alla giornata di festa.

Ponticelli prova a raccontarsi in modo diverso. Ieri mattina le strade principali del quartiere a est della città si sono riempite di maschere, musica e famiglie grazie a una sfilata organizzata nell'ambito del Carnevale sociale. La sfilata ha attraversato le vie principali tra costumi, coriandoli e momenti di festa condivisa, con una partecipazione significativa di bambini e famiglie. Un segnale che, secondo chi ha promosso l'evento, dimostra quanto nel quartiere ci sia ancora voglia di costruire momenti positivi di comunità. L'obiettivo degli organizzatori è proprio ripartire da simili occasioni di aggregazione e partecipazione.