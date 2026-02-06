Roma si prepara ad accogliere giovani motociclisti e appassionati per la 14ª edizione di Motodays, che si terrà alla Fiera di Roma dal 6 all’8 marzo. L’evento, il più importante nel Centro Italia, attira ogni anno migliaia di visitatori pronti a scoprire le novità e vivere l’atmosfera delle due ruote.

Roma si prepara a ospitare la 14ª edizione di Motodays 2026, l’evento motociclistico più atteso nel Centro Italia, dal 6 all’8 marzo alla Fiera di Roma. Organizzato da Fiera Roma con il patrocinio di FIM Europe, Federazione Motociclistica Italiana e Roma Mobilità, quest’anno parla ai giovani. Il claim Young Riders, You’re Welcome!, introduce spazi e attività su misura per neopatentati, studenti e appassionati under 30, tra adrenalina, sicurezza stradale e innovazione digitale. La passata edizione ha generato molto entusiasmo. 40.000 mq di esposizione indoor su quattro padiglioni, 30.000 mq esterni per demo dinamiche, più di 200 espositori e migliaia di visitatori da tutta Italia. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma Motodays 2026 apre le porte ai giovani motociclisti

