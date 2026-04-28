Nella mattina del 28 aprile, i residenti di Castelnovo Sotto hanno affrontato due problemi distinti: un blackout che ha interessato diverse zone durante la notte e una rottura dell’acquedotto che ha causato interruzioni nell’erogazione dell’acqua. La situazione ha coinvolto numerose abitazioni e attività, creando disagi nelle prime ore del mattino. Le autorità stanno intervenendo per risolvere i problemi e ripristinare i servizi nel minor tempo possibile.

? Cosa sapere Blackout notturno e rottura acquedotto colpiscono Castelnovo Sotto nella mattina del 28 aprile.. Interventi in via Raffaello Sanzio causano sospensione servizio idrico per diverse attività commerciali.. Un blackout improvviso ha colpito diverse zone di Castelnovo Sotto durante la notte, trasformando il ripristino della luce in una complicata emergenza idrica per molti residenti e attività commerciali questa mattina, 28 aprile 2026. Il disagio è iniziato nel cuore del riposo notturno, quando l’interruzione dell’energia elettrica ha lasciato diverse abitazioni al buio. Con l’arrivo delle prime luci, intorno alle ore 06:00, i tecnici Enel sono stati immediatamente operativi sul territorio per individuare l’origine del guasto.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Castelnovo Sotto: blackout e tubo rotto, il doppio caos per i cittadini

Notizie correlate

Leggi anche: Al cantiere sotto le logge. Tubo rotto, via Fratti allagata. E acqua torbida dai rubinetti

Var nel caos, arbitri sotto accusa: Rocchi non è più un caso, è il sistema che è “rotto”Con il caso Bastoni il tema Var e degli arbitraggi sempre più discutibili torna al centro del dibattito calcistico italiano.