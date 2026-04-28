A Castelnovo de' Monti, due persone sono state denunciate per aver tentato di truffare una donna fingendosi manager di un noto cantante. I sospetti avevano richiesto alla donna una somma di 10 mila euro, sostenendo di dover gestire questioni legate alla carriera dell'artista. L'intera vicenda si è conclusa con l'identificazione dei due individui, che ora sono accusati di truffa.

Due persone denunciate e 10.000 euro sottratti, questo il bilancio di una sofisticata truffa online, smascherata dai Carabinieri di Castelnovo né Monti (Reggio Emilia). Una cittadina reggiana è stata raggirata da finti manager del cantante Achille Lauro, che le hanno fatto credere di poter incontrare il suo idolo in cambio di un pagamento. I responsabili, un 45enne di Reggio Emilia e una 30enne di Novellara, sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Reggio Emilia per concorso in truffa. Finti manager di Achille Lauro a Castelnovo Né Monti I tentativi di pagamento e la scoperta della truffa L'indagine dei Carabinieri...🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Castelnovo De' Monti, si fingono manager di Achille Lauro e chiedono 10 mila euro a una donna: l'epilogo

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